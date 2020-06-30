Уфимка получила штраф за протест проведенный на коленях перед зданием мэрии города

Уфа | 30 июн 2020 | 16:08

В Октябрьском районном суде Уфы вынесли решение о штрафных санкциях в отношении 59-летней жительницы дома №5 на улице Руставели Гульнары Зареевой. Женщину признали виновной в нарушении правил участия в публичных мероприятиях.







Напомним, 22 июня 8 жильцов провели митинг, стоя на коленях перед зданием мэрии города. Зареева была одним из участников акции. Активисты требовали личной встречи с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным и выступили с плакатами: «Носков — уходи, Путин — помоги!».



В тот день представители правоохранительных органов составили на Гульнару Зарееву протокол по ч. 2. ст. 20.2 КоАП, как на организатора несанкционированного публичного мероприятия. Суд принял решение переквалифицировать состав на более мягкую статью и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей.



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Отметим, это не первая акция протеста, организованная активистами. В начале июня они объявили голодовку. По словам протестующих, 9-этажное здание начало разрушаться из-за стройки 34-этажного дома. Прокуратура Башкирии проведет проверку законности строительства.