В Уфе оштрафовали участников свадебного кортежа заблокировавших движение по проспекту | видео

Уфа | 30 июн 2020 | 18:12

В Уфе свадебный кортеж занял сразу несколько полос и заблокировал движение транспорта по проспекту Октября. Празднующие остановили машины и вышли из них, из-за чего другие водители не смогли проехать вперед.





Инцидент произошел 26 июня, а уже сегодня, 30 июня, новобрачные и их друзья получили штрафы. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

— В рамках административного расследования были установлены участники кортежа — водители автомашин Hyundai Creta, Audi A8, Toyota Camry, Nissan Teana, BMW 528. Ими оказались молодые парни и девушки в возрасте от 23 до 32 лет, — сообщили в Госавтоинспекции. — За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств все водители привлечены к штрафам в размере 2000 рублей.





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Фото: скриншот видео