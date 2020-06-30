Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе оштрафовали участников свадебного кортежа заблокировавших движение по проспекту | видео

В Уфе оштрафовали участников свадебного кортежа заблокировавших движение по проспекту | видео

В Уфе оштрафовали участников свадебного кортежа заблокировавших движение по проспекту | видео

Уфа | 30 июн 2020 | 18:12

В Уфе свадебный кортеж занял сразу несколько полос и заблокировал движение транспорта по проспекту Октября. Празднующие остановили машины и вышли из них, из-за чего другие водители не смогли проехать вперед.



Инцидент произошел 26 июня, а уже сегодня, 30 июня, новобрачные и их друзья получили штрафы. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Уфимка получила штраф за протест проведенный на коленях перед зданием мэрии города

Читайте также:

Уфимка получила штраф за протест проведенный на коленях перед зданием мэрии города
— В рамках административного расследования были установлены участники кортежа — водители автомашин Hyundai Creta, Audi A8, Toyota Camry, Nissan Teana, BMW 528. Ими оказались молодые парни и девушки в возрасте от 23 до 32 лет, — сообщили в Госавтоинспекции. — За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств все водители привлечены к штрафам в размере 2000 рублей.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: