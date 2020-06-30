В Башкирии сотрудники Росреестра выявили поддельную доверенность

| 30 июн 2020 | 19:40

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Республике Башкортостан выявлены поддельные документы, представленные на госрегистрацию.







Специалисты отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Республике Башкортостан провели правовую экспертизу документов, представленных на государственную регистрацию в отношении квартиры с кадастровой стоимостью 2 725 639,22 рублей (расположена в жилом доме по ул. Пр. Октября в г. Уфа).



Видимо участники сделки не ожидали, что эксперты тщательно проверяют весь пакет поступивших документов. Это произошло и с доверенностью, которая была оформлена от имени продавца указанной квартиры. Как выяснилось в ходе экспертизы, к нотариусу за удостоверением данного документа никто не обращался.









Управлением Росреестра сведения о факте предоставления поддельной доверенности направлены в Прокуратуру Республики Башкортостан. В отношении лица, предъявившего на госрегистрацию поддельную доверенность, уже возбуждены уголовные дела.Таким образом, благодаря бдительности сотрудников Управления Росреестра по Республике Башкортостан право собственности законного владельца не было нарушено.

«Если недвижимость продается по доверенности, то рекомендуем связаться с собственником лично и убедиться в его намерении совершить сделку. Также, на портале Федеральной нотариальной палаты работает бесплатный онлайн-сервис проверки доверенностей. Через данный сервис можно в любой момент проверить наличие или отсутствие сведений о предъявленном документе» - прокомментировали в региональном Управлении Росреестра.

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Фото: yandex.ru/maps