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Следком не нашел в действиях экс-главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой состава преступления

Следком не нашел в действиях экс-главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой состава преступления

Уфа | 30 июн 2020 | 21:56

Против бывшего главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой не будет возбуждаться уголовное дело из-за вспышки коронавируса в медучреждении. Об этом сообщил родственник умершего в больнице пациента и адвокат Урал Хамзин. 



Отцу Хамзина в начале апреля делали в больнице операцию, после появились признаки ОРВИ, ему поставили вирусную пневмонию, ввели в искуственную кому, а после поместили на ИВЛ. Но мужчина скончался. Помимо Урала, заявления на руководство больницы написали еще несколько человек, у которых члены семьи скончались во время вспышки COVID-19.

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«Все проверки касались факта массового заражения десятков или сотен пациентов и медработников Covid-19 в РКБ, приведшего к гибели многих из них, в том числе и моего отца. Результат проверок - ноль, то есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Две недели жду разрешения моих заявлений об ознакомлении с материалами проверок и предоставлении копий процессуальных постановлений, но Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Чисты они, как ангелы», – написал Урал Хамзин.
Напомним, ранее  мужчина сообщал, что подал заявление в Следственный комитет на руководство медучреждения. Добавим, что региональный Следком проводил проверку по факту возможной халатности руководства РКБ.


19 мая Сыртланова уволилась по собственному желанию из Республиканской клинической больницы после вспышки коронавирусной инфекции в медицинском учреждении. 6 апреля в РКБ имени Куватова был выявлен очаг COVID-19. 9 июня региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова в Уфе.  Кроме того, Эльза Сыртланова получила почетную грамоту от главы Башкирии Радия Хабирова.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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