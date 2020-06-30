Следком не нашел в действиях экс-главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой состава преступления
Уфа | 30 июн 2020 | 21:56
Против бывшего главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой не будет возбуждаться уголовное дело из-за вспышки коронавируса в медучреждении. Об этом сообщил родственник умершего в больнице пациента и адвокат Урал Хамзин.
Отцу Хамзина в начале апреля делали в больнице операцию, после появились признаки ОРВИ, ему поставили вирусную пневмонию, ввели в искуственную кому, а после поместили на ИВЛ. Но мужчина скончался. Помимо Урала, заявления на руководство больницы написали еще несколько человек, у которых члены семьи скончались во время вспышки COVID-19.
19 мая Сыртланова уволилась по собственному желанию из Республиканской клинической больницы после вспышки коронавирусной инфекции в медицинском учреждении. 6 апреля в РКБ имени Куватова был выявлен очаг COVID-19. 9 июня региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова в Уфе. Кроме того, Эльза Сыртланова получила почетную грамоту от главы Башкирии Радия Хабирова.
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