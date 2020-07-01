В Башкирии законодательно запретили курить кальян в общественных местах

| 01 июл 2020 | 17:03

В Башкирии главой республики Радием Хабировым подписан принятый ранее Курултаем РБ новый ограничивающий закон. За его нарушение теперь предусмотрен штраф.



Речь идет о запрете на курение кальянов в общественных местах. После подписания инициативы курить табачные изделия и кальяны нельзя в парках, скверах, на остановках, площадях и набережных, а также во время проведения мероприятий.





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За нарушение предусмотрено денежное наказание в размере 500 рублей, при повторном нарушении сумма возрастает до 1000 рублей. Закон вступит в силу через десять дней после подписания.