В Башкирии законодательно запретили курить кальян в общественных местах
| 01 июл 2020 | 17:03
В Башкирии главой республики Радием Хабировым подписан принятый ранее Курултаем РБ новый ограничивающий закон. За его нарушение теперь предусмотрен штраф.
Речь идет о запрете на курение кальянов в общественных местах. После подписания инициативы курить табачные изделия и кальяны нельзя в парках, скверах, на остановках, площадях и набережных, а также во время проведения мероприятий.
За нарушение предусмотрено денежное наказание в размере 500 рублей, при повторном нарушении сумма возрастает до 1000 рублей. Закон вступит в силу через десять дней после подписания. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram