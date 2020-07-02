Двое жителей Белебея попались на сбыте фальшивых денег

| 02 июл 2020 | 11:26

В столице Башкирии полицейские задержали двоих жителей Белебея, которые промышляли сбытом фальшивых денег. Всего у мужчин 24 и 29 лет больше десятка поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей.







Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, злоумышленников задержали возле одного из магазинов на Транспортной улице. Выяснилось, что приятели четыре раза тратили фальшивые купюры в Инорсе: на рынке на улице Мушникова, в магазине на улице Тухвата Янаби и в кафе на улице Фронтовых бригад. Также они наведались в магазин на улице Академика Королева в Сипайлово.



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Во всех случаях преступники расплачивались за покупки пятитысячными банкнотами и получали сдачу настоящими деньгами. В их автомобиле полицейские нашли десять поддельных купюр, и теперь оба задержанных понесут наказание по статье об изготовлении, перевозке и сбыте поддельных денег.