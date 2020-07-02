В Башкирии прокуратура обвинила руководство РКБ в многочисленных нарушениях

Коронавирус в Башкирии | 02 июл 2020 | 15:30

Прокуратура Башкирии провела проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова на основании публикаций в СМИ. Об итогах проверки сообщает пресс-служба ведомства.







Было установлено, что в клинике не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии коронавируса, не были приняты меры к надлежащему обеспечению медицинского персонала средствами индивидуальной защиты. При выявлении больных с внебольничной пневмонией и симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, руководство больницы не обеспечило незамедлительный отбор биоматериалов пациентов и не выполнило санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью недопущения распространения инфекции.









Также не была отлажена система экстренного извещения в «Республиканский центр дезинфекции» о случаях инфекционных заболеваний, рост которых отмечался с февраля 2020 года. Прокуратура выявила факты расхождения данных о случаях внебольничных пневмоний.В республике отсутствовало нормативно-правовое регулирование в части проведения противоэпидемических мероприятий по мониторингу эпидемиологической безопасности в медицинских организациях, не разработаны требования к организации эпидемиологической службы в медицинских организациях и ведомственного контроля по вопросам охраны труда. Руководство РКБ не контролировало применение персоналом выделенных средств индивидуальной защиты, в том числе при входе в отделения, где находились пациенты с положительными результатами на коронавирусную инфекцию.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения Башкирии представление. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе сотрудники республиканской клинической больницы и министерства. Главный врач клиники уволена по собственному желанию до завершения служебной проверки. Министерство здравоохранения приняло меры по нормативно-правовому обеспечению и недопущению нарушений впредь.



По результатам доследственной проверки следственным органом принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое прокуратурой республики отменено, материалы направлены на дополнительную проверку.

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