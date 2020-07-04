В Октябрьском полицейские обезвредили вооруженную организованную группу | видео
Октябрьский | 04 июл 2020 | 23:22
МВД по Башкирии опубликовало видео задержания членов преступной группировки, которая «кошмарила» бизнес и устроила в Октябрьском настоящий произвол. Ранее ведомство сообщило о поимке преступников. Информация об этом появилась на сайте МВД сегодня, 4 июля.
— В период с ноября 2019 по май 2020 года жертвами так называемого «крышевания» стали несколько жителей Октябрьского, которые работали в сфере торговли продуктами, мебелью, запчастями и топливом, — сообщили в полиции. — Злоумышленники угрожали расправой, требуя регулярных выплат в размере до 50% от выручки. К тем, кто не соглашался на выдвинутые условия, применяли насилие или повреждали их имущество. Действия группы отличались дерзостью, а своим жертвам злоумышленники заявляли, что не боятся правоохранительных органов. В результате некоторые из предпринимателей прекратили заниматься коммерческой деятельностью.
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