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Верховный суд Башкирии отменил штрафы трем участникам пикета в защиту Ранэля Шамсутдинова

Верховный суд Башкирии отменил штрафы трем участникам пикета в защиту Ранэля Шамсутдинова

Стерлитамакский район | 06 июл 2020 | 16:46

Верховный суд Башкирии сегодня отменил постановление Кировского районного суда Уфы, присудившего по 1 тыс. руб. штрафа двум активистам из Стерлитамака за участие в несогласованной акции возле дома правительства республики 28 апреля.



Пятиминутный пикет был проведен семью родственниками и знакомыми тяжелобольного жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова: из-за карантина по коронавирусу он не смог получить своевременную медицинскую помощь и впоследствии скончался из-за опухоли мозга. На участников пикета были составлены протоколы за нарушение самоизоляции (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Позже районный суд оштрафовал шестерых из них, кроме сестры Ранэля Шамсутдинова: в отношении нее было вынесено предупреждение.

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Сегодня ВС отменил штраф, присужденный Андрею Федусеву и Алику Сагадееву. Суд прекратил в отношении них административное производство в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены решения, отметили в пресс-службе Верховного суда республики. Третьему участнику пикета — Роману Ардуанову — ВС заменил наказание на предупреждение.

17 июня ВС также отменил постановление райсуда в отношении четвертой участницы акции — Елены Семеновой. В отношении нее административное производство было прекращено. При этом суд оставил в силе штраф двум другим активистам, участвовавшим в акции — Регине Биргулиевой и Богдану Саидову.
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Источник: www.kommersant.ru

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