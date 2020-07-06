Верховный суд Башкирии отменил штрафы трем участникам пикета в защиту Ранэля Шамсутдинова

Стерлитамакский район | 06 июл 2020 | 16:46

Верховный суд Башкирии сегодня отменил постановление Кировского районного суда Уфы, присудившего по 1 тыс. руб. штрафа двум активистам из Стерлитамака за участие в несогласованной акции возле дома правительства республики 28 апреля.







Пятиминутный пикет был проведен семью родственниками и знакомыми тяжелобольного жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова: из-за карантина по коронавирусу он не смог получить своевременную медицинскую помощь и впоследствии скончался из-за опухоли мозга. На участников пикета были составлены протоколы за нарушение самоизоляции (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Позже районный суд оштрафовал шестерых из них, кроме сестры Ранэля Шамсутдинова: в отношении нее было вынесено предупреждение.

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