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В Баймакском районе директор лесхоза незаконно вырубил сосны на 6 млн рублей

В Баймакском районе директор лесхоза незаконно вырубил сосны на 6 млн рублей

Баймакский район | 07 июл 2020 | 10:30

32-летний экс-директор «Баймакского лесхоза» стал фигурантом дела о растрате чужого имущества и незаконной рубке лесных насаждений. Мужчину подозревают в вырубке более тысячи кубометров сосен на сумму больше шести миллионов рублей.



По материалам дела, глава лесхоза пошел на преступление в 2018 году. При этом попавшие под вырубку сосны не подлежали рубку в силу возраста, однако это мужчину не остановило. В итоге он продал коммерческой фирме больше 400 кубометров леса, выручив за него полтора миллиона рублей и присвоим себе деньги.

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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в данное время правоохранители изучают финансовую документацию предприятия и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
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Источник: www.sobkor02.ru

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