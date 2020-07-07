В Баймакском районе директор лесхоза незаконно вырубил сосны на 6 млн рублей

Баймакский район | 07 июл 2020 | 10:30

32-летний экс-директор «Баймакского лесхоза» стал фигурантом дела о растрате чужого имущества и незаконной рубке лесных насаждений. Мужчину подозревают в вырубке более тысячи кубометров сосен на сумму больше шести миллионов рублей.







По материалам дела, глава лесхоза пошел на преступление в 2018 году. При этом попавшие под вырубку сосны не подлежали рубку в силу возраста, однако это мужчину не остановило. В итоге он продал коммерческой фирме больше 400 кубометров леса, выручив за него полтора миллиона рублей и присвоим себе деньги.



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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в данное время правоохранители изучают финансовую документацию предприятия и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.