Прокуратура намерена обжаловать мягкий приговор бывшему главе администрации Краснокамского района
Краснокамский район | 08 июл 2020 | 14:49
Краснокамский межрайонный суд вынес приговор 63- летнему экс-главе администрации района Разифу Гильмуллину, 55-летнему бывшему руководителю СПК «Агрофирма Маяк» Ильдусу Сафиуллину и 56-летнему заместителю главы района Денису Бикову. Об этом на днях сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Всем троим вменяют участие в нескольких эпизодах, а именно воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, пособничество в преступлении, злоупотребление должностными полномочиями.
Судом установлено, что в 2016 году Гильмуллин и Биков способствовали победе СПК «Агрофирма Кама» на торгах, где те получили право аренды участка земли сельхозназначения общей площадью 997 гектаров.
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Несмотря на просьбу обвинения назначить Гильмуллину штрафа в размере 75 млн рублей и посадить на 10 лет, суд оправдал его по одному из эпизодов дела и назначил 500 тысяч рублей штрафа с правом реабилитации, его заместитель получил штраф 300 тысяч, а Сайфуллин – 30 тысяч рублей. Между тем прокуратуру не устроил столь мягкий приговор, и она намерена его обжаловать и потребовать наказание в виде лишения свободы. Сами подсудимые свою вину отрицают.
В 2019 году Гильмуллин снял с себя должностные обязательства главы администрации Краснокамского района.
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