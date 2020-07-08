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Прокуратура намерена обжаловать мягкий приговор бывшему главе администрации Краснокамского района

Прокуратура намерена обжаловать мягкий приговор бывшему главе администрации Краснокамского района

Краснокамский район | 08 июл 2020 | 14:49

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор 63- летнему экс-главе администрации района Разифу Гильмуллину, 55-летнему бывшему руководителю СПК «Агрофирма Маяк» Ильдусу Сафиуллину и 56-летнему заместителю главы района Денису Бикову. Об этом на днях сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.



Всем троим вменяют участие в нескольких эпизодах, а именно воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, пособничество в преступлении, злоупотребление должностными полномочиями.

Судом установлено, что в 2016 году Гильмуллин и Биков способствовали победе СПК «Агрофирма Кама» на торгах, где те получили право аренды участка земли сельхозназначения общей площадью 997 гектаров.

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После этого, в 2018 году этими же чиновниками совместно с участием председателя агрофирмы «Маяк» было выдвинуто требование к представителю частной организации «Магма» о перечислении 1,8 млн рублей якобы в Благотворительный фонд, иначе они грозились отозвать разрешение на демонтаж нефтепровода, который был выведен из эксплуатации.

Несмотря на просьбу обвинения назначить Гильмуллину штрафа в размере 75 млн рублей и посадить на 10 лет, суд оправдал его по одному из эпизодов дела и назначил 500 тысяч рублей штрафа с правом реабилитации, его заместитель получил штраф 300 тысяч, а Сайфуллин – 30 тысяч рублей. Между тем прокуратуру не устроил столь мягкий приговор, и она намерена его обжаловать и потребовать наказание в виде лишения свободы. Сами подсудимые свою вину отрицают.


В 2019 году Гильмуллин снял с себя должностные обязательства главы администрации Краснокамского района.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: ural.kp.ru

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