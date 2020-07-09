В Республиканкий онкодиспансер Башкирии поставили некачественные медизделия на сумму более 5 млн рублей

Уфа | 09 июл 2020 | 14:37

В мае текущего года Республиканский онкодиспансер закупил некачественное медобородувание на сумму 5,6 млн рублей. Как сообщает прокуратура Башкирии, некачественный товар был поставлен в клинику индивидуальным предпринимателем.







Приемочная комиссия выявила дефекты на упаковке изделий, а также на товар отсутствует таможенная декларация, данная продукция не ввозилась и не отгружалась на территории России. Руководство онкодиспансера обратилось в прокуратуру. По результатам проверки возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).



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Фото: Госстрой РБ