В Башкирии у экс-замминистра ЖКХ обнаружили на счетах более полутора миллионов долларов

| 10 июл 2020 | 10:53

​​​​Прокуратура Башкирии провела проверку имущества экс-заместителя регионального министра ЖКХ РБ. Обнаружив на счетах чиновника свыше 1,5 миллионов долларов США, две квартиры в Уфе и два земельных участка в городе-курорте Алушта, правоохранители в судебном порядке потребовали изъять недвижимость в пользу государства.







В ходе проверки было установлено, что мужчина приобрел валюту в размере 113,6 миллионов рублей. Помимо прочего, на экс-замминистра и его родных были оформлены в собственность жилой дом, площадью 500 квадратных метров, квартиры в Уфе и земельные участки на южном берегу Крыма.



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Чиновник не смог объяснить правоохранителям, как у него появились такие многомиллионные приобретения. Во время проведения проверки госслужащий переоформил большую часть имущества на других лиц, которым подобная роскошь также не по карману. Далее мужчина по собственному желанию покинул занимаемую должность и сложил полномочия. На данный момент на имущество наложен арест. Заявление, подтверждающее все сделки недействительными, направлено в суд.