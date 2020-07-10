В Уфе директор предприятия задолжал сотрудникам 14 млн рублей зарплаты

Уфа | 10 июл 2020 | 14:20

Директор предприятия ООО «Строительный Трест «Метако» с января по ноябрь 2018 года не платил заработную плату 101 своему сотруднику. В результате у организации накопился долг перед работниками свыше 14 миллионов рублей.







Сообщается, что возможность выплатить его у строительной компании была. Но 62-летний директор предпочел потратить 7 миллионов рублей на другие нужды фирмы – на возврат займов, оплату товаров, работ и услуг.



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Фото: newsbash.ru

Прокуратура Орджоникидзевского района возбудила на руководителя уголовное дело. Мужчина свою вину признал. Суд назначил директору штраф в 250 тысяч рублей и лишил его права занимать руководящую должность на 2 года. Долг трудящимся на данный момент еще не выплачен, но денежные средства должны получить все сотрудники. Ситуацию контролируют надзорные ведомства.