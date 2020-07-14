В Белорецком районе задержали сбытчика контрафактных сигарет
Белорецкий район | 14 июл 2020 | 12:40
В Белорецком районе сотрудники ОБЭП задержали местного 58-летнего жителя, который занимался незаконной реализацией табачных изделий. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что мужчина нигде не работал и кроме того занимался сбытом маковой соломки.
Известно, что предприниматель закупал табак в Магнитогорске, заказывая и получая товар посредством грузовых перевозчиков. Затем, через знакомых владеющих торговыми точками, продавал продукцию жителям. Впрочем продолжалось это недолго. Полиция задержала мужчину во время разгрузки очередной партии контрафакта. Было изъято более 10 тыс. сигаретных пачек.
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Фото: пресс-служба МВД России по РБ
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