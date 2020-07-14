В Стерлитамакском районе на бизнесмена завели 3 уголовных дела за продажу арендованных земель | видео

Стерлитамакский район | 14 июл 2020 | 18:06

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан на руководителя агропредприятия возбудили три уголовных дела за совершение мошеннических действий с землей. О случившемся сообщили в пресс-центре МВД Башкирии сегодня.







Стало известно, что мужчина нелегально оформил в собственность почти 120 сотен га земли на территории пруда Веденовский, где находится «Рублёвка» (коттеджный посёлок - прим.) и организовал там незаконный бизнес. Также полицейские узнали, что в этом деле ему помогали специалисты кадастровой службы. Они оформляли фальшивые документы.

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Фото: скриншот видео Стерлитамак LIVE

В ведомстве отметили, что 42-летний бизнесмен, который занимался рыболовством, арендовал земли в 3-х сельсоветах Стерлитамакского района. По документам считалось, что мужчина построил там дома по 60 кв. метров для сотрудников охраны, которые в будущем должны были следить за территорией пруда Веденовский. Но позже борцы с экономической преступностью установили, что документы эти фиктивные. В действительности оказалось, что мужчина разделил территорию на участки по 10 соток, которые продавал по 150-300 тыс. рублей.Кроме того, чтобы привлечь покупателей, он сделал сайт, размещал рекламу на телевидении и радио. Мужчина успел продать 30 участок из 243.