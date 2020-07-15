В Башкирии суд назначил штраф главе сельсовета, обматерившего местного жителя

Иглинский район | 15 июл 2020 | 11:00

В феврале нынешнего года в социальных сетях распространился ролик, где Владимир Кожанов, глава Кальтовского сельсовета Иглинского района во время приема посетителя кричит на него матом. Сельчанин пришел спросить про очистку дорог от снега в населенном пункте Черемисы. Владимир Кожанов ответил, дескать, данный населенный пункт является последним на очереди . Житель попросил продемонстрировать подтверждающие документы, но глава на начал орать матом и грозить тюрьмой.







Мужчине пришлось обратиться за помощью в компанию по оказанию юридических услуг. Совместно с правозащитником он написал заявление по поводу оскорбления в прокуратуру Иглинского района. 20 марта пришел ответ, после этого 7 мая прошло заседание мирового суда. Главе сельсовета назначили наказание в виде административного штрафа на сумму 10 тыс. рублей.

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Фото: социальные сети

Иглинский райсуд 14 июля утвердил мировое соглашение в отношении главы Кальтовского сельсовета. С него взыскали компенсацию за моральный ущерб в размере 25 тыс. рублей за оскорбление местного жителя. Глава сельсовета подал заявление об отставке от должности.