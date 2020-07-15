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В Чекмагушевском районе Башкирии экс-директора молочного завода осудят за долги по зарплате

В Чекмагушевском районе Башкирии экс-директора молочного завода осудят за долги по зарплате

Чекмагушевский район | 15 июл 2020 | 12:14

В Чекмагушевском районе Башкирии экс-руководитель ООО «Чекмагуш-молоко» не выплатил своим работникам часть зарплаты. Делом занялась прокуратура.



Из материалов дела следует, что в период с января по октябрь прошлого года, двоим работникам не выплатили более 100 тыс. рублей. Погасить долг руководство предприятия не торопилось и, несмотря на то, что деньгами компания располагала, директор распорядился направить их на иные цели.

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По сообщению республиканской прокуратуры, во время проведения следственных действий, предприятие поспешило тут же выплатить зарплату. Бывший директор теперь готовится предстать перед судом.

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