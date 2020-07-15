Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова заявила, что ей не докладывали о вспышке коронавируса в учреждении
Коронавирус в Башкирии | 15 июл 2020 | 17:28
Экс-руководитель Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльза Сыртланова не считает себя виноватой в заражениях коронавирусом пациентов в медицинской организации. Об этом рассказал «МедиаКорСеть».
Изданию стал известен факт, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела основано на свидетельских показаниях Э. Сыртлановой. Экс-руководитель сообщила, что ей о вспышках в учреждении пневмонии, неизвестного происхождения, не докладывали. Кроме того, в показаниях Э.Сыртлановой обнаружили противоречия.
Например, из пояснений экс-руководителя было установлено, что РКБ им. Куватова на карантин закрыли 7 апреля 2020 года после выявления у 80-летней пациентки коронавируса, которая умерла в этой больнице, – мамы популярного певца А. Нургалиева. Спустя 1,5 месяца со дня ее смерти экспертиза выяснила, что COVID-19 у нее не было.
Кроме того стало известно, что постановление следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено по решению прокуратуры РБ. Следком начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ еще в апреле. Немного позже от родных пациентов, которые умерли после планового лечения в РКБ в апреле этого года, поступили обращения.
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