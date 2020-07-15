Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова заявила, что ей не докладывали о вспышке коронавируса в учреждении

Коронавирус в Башкирии | 15 июл 2020 | 17:28

Экс-руководитель Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльза Сыртланова не считает себя виноватой в заражениях коронавирусом пациентов в медицинской организации. Об этом рассказал «МедиаКорСеть».







Изданию стал известен факт, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела основано на свидетельских показаниях Э. Сыртлановой. Экс-руководитель сообщила, что ей о вспышках в учреждении пневмонии, неизвестного происхождения, не докладывали. Кроме того, в показаниях Э.Сыртлановой обнаружили противоречия.



Например, из пояснений экс-руководителя было установлено, что РКБ им. Куватова на карантин закрыли 7 апреля 2020 года после выявления у 80-летней пациентки коронавируса, которая умерла в этой больнице, – мамы популярного певца А. Нургалиева. Спустя 1,5 месяца со дня ее смерти экспертиза выяснила, что COVID-19 у нее не было.

«Я считаю, что в данном случае Эльза Раифовна представила следователю неполную информацию, а точнее, сообщила только о тех фактах, которые свидетельствовали в ее пользу. На заседаниях медсовета и в самом деле вопросы о вспышках коронавируса не обсуждались, эти мероприятия были посвящены решению иных вопросов. Но ведь помимо таких еженедельных заседаний медсовета в больнице проводились ежедневные оперативки у главврача, на которых мы каждый день били тревогу и просили провести тестирование заболевших пациентов, не без основания подозревая у них коронавирусную инфекцию», – рассказала изданию заведующая отделением ревматологии РКБ Римма Камалова.









Ранее сообщалось, что Э. Сыртланова в середине мая уволилась по собственному желанию с поста главного врача РКБ им. Куватова. Позднее, 26 июня, во время празднования Дня медицинского работника глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил ей почетную грамоту.

Кроме того стало известно, что постановление следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено по решению прокуратуры РБ. Следком начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ еще в апреле. Немного позже от родных пациентов, которые умерли после планового лечения в РКБ в апреле этого года, поступили обращения.

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Фото: из открытых источников