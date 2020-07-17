В Уфе перед судом предстанет бывшая воспитательница соцприюта, унижавшая детей на камеру

Уфа | 17 июл 2020 | 12:06

В столице Башкирии следователи завершили работу над делом в отношении 22-летней сотрудницы социального приюта для детей и подростков. Девушка стравливала детей между собой, оскорбляла детей и выкладывала в сеть видео.







Скандал разгорелся, когда девушка выложила в соцсети видео о своих методах «воспитания». В мае 2020 года девушка исполняла обязанности воспитателя младшей группы. Она сняла на видео, как провоцирует на драку четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика. Выяснилось также, что девятилетней девочке она заклеивала рот скотчем, ударила ей по пальцам линейкой, кричала и угрожала ударить удлинителем, сопровождая ругань нецензурными словами.

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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, оказалось, что девушку приняли на работу без педагогического образования, поэтому ее вообще нельзя было допускать до общения с детьми. Горе-воспитательницу уволили, а директор приюта покинул пост по собственному желанию. Девушка стала фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и теперь готовится предстать перед судом. Свою вину она признала и раскаялась в содеянном.