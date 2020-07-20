В Уфе будут судить мужчину за изнасилование и убийство 15-летней давности

В Уфе выявили подозреваемого в чудовищном преступлении, совершенном 15 лет назад. Тогда, в 2005 году, на пустыре в городе было обнаружено тело молодой женщины. Как стало известно, ее изнасиловали и убили.
Преступника смогли опознать только спустя 15 лет. Им оказался 43-летний уфимец, уже отбывающий наказание в колонии строгого режима за изнасилование.
По версии следствия, в 2005 году подозреваемый продавал автомобили на авторынке. Он предложил убитой подвезти ее до дома, вывез ее в безлюдное место, где и совершил насильственные действия, после чего несколько раз ударил ее по голове. Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.