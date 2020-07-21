В Башкирии приговорили к пожизненному сроку мужчину, который заживо сжег мать с двумя детьми

| 21 июл 2020 | 12:59

Сегодня в городе Стерлитамаке в суде огласили приговор преступнику, который заживо сжег мать с двумя детьми. Михаил Щемилин, 30-летний уроженец Давлеканово, остаток жизни проведет в тюрьме строгого режима. Помимо этого, как рассказали в республиканской прокуратуре, ему предстоит выплатить два миллиона рублей компенсации морального вреда.







Из результатов следствия было установлено, что преступник встречался с женщиной из Давлекановского района, на воспитании которой были двое детей. Весной прошлого года пара гостевала у друзей. Поздним вечером, мать, прихватив своих детей, отправилась домой.

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Это обидело подсудимого, и он решил отомстить. Проникнув во двор, злоумышленник поджег дом со спящими в нем домочадцами. Мать с детьми, которым было 6 и 9 лет, погибли.Подсудимый свою вину в совершении убийства 2-х и более людей, а также в умышленном уничтожении имущества, признавать не захотел.





Фото: Пресс-служба Прокуратуры РБ