В Башкирии приговорили к пожизненному сроку мужчину, который заживо сжег мать с двумя детьми
| 21 июл 2020 | 12:59
Сегодня в городе Стерлитамаке в суде огласили приговор преступнику, который заживо сжег мать с двумя детьми. Михаил Щемилин, 30-летний уроженец Давлеканово, остаток жизни проведет в тюрьме строгого режима. Помимо этого, как рассказали в республиканской прокуратуре, ему предстоит выплатить два миллиона рублей компенсации морального вреда.
Из результатов следствия было установлено, что преступник встречался с женщиной из Давлекановского района, на воспитании которой были двое детей. Весной прошлого года пара гостевала у друзей. Поздним вечером, мать, прихватив своих детей, отправилась домой.
Подсудимый свою вину в совершении убийства 2-х и более людей, а также в умышленном уничтожении имущества, признавать не захотел.
Фото: Пресс-служба Прокуратуры РБ
Читайте также
Человек и закон
Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна
Человек и закон
В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру
Общество / Происшествия
В Уфе пьяная мать покалечила трехмесячного сына
Происшествия
В Октябрьском мать с двумя детьми отравились бытовым газом
Происшествия
В Аургазинском районе нерадивая мать на 4 дня оставила детей без присмотра
Общество / Человек и закон
В Башкирии вынесли приговор мужчине за жестокое убийство 16-летней школьницы
Общество
Жительница Агидели морила своих детей голодом
Происшествия
В Сибае мужчина железной трубой до смерти избил знакомого