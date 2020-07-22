В Дюртюлинском районе Башкирии медики получили надбавки лишь после вмешательства прокуратуры
Дюртюлинский район | 22 июл 2020 | 12:15
В Дюртюлинском районе прокуратура защитила права 54 сотрудников ЦРБ. Руководство больницы не выплатило своим работникам положенные надбавки за работу с ковид-пациентами.
В пресс-службе ведомства сообщили, что совокупный долг перед медицинскими работниками составил более одного миллиона рублей. Надбавку к зарплате не смогли получить фельдшеры скорой медпомощи, врачи и медицинский персонал. В итоге, долг погасили лишь после вмешательства прокуратуры, а пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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