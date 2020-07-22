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В России ужесточили наказание за продажу насвая и снюса

В России ужесточили наказание за продажу насвая и снюса

| 22 июл 2020 | 12:42

В России депутатами Госдумы в третьем чтении был принят закон ужесточающий наказание за торговлю снюсом и насваем.



Согласно ему, гражданам занимающимся продажей данных веществ, грозит штраф до двадцати тысяч рублей. Юридическим и должностным лицам сумма взыскания может составить 150000 и 50000 рублей соответственно.

Кроме того, наказание грозит и тем, кто продает снюс и насвай несовершеннолетним детям. Должностные лица за нарушение данного закона выплатят штраф в размере 70 тыс. рублей, юридические - 300 тыс. рублей.

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Рафаэль Мардамшин, являющийся автором законопроекта считает, что только повышение штрафов способно остановить продавцов запрещенных веществ.

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