В России ужесточили наказание за продажу насвая и снюса
| 22 июл 2020 | 12:42
В России депутатами Госдумы в третьем чтении был принят закон ужесточающий наказание за торговлю снюсом и насваем.
Согласно ему, гражданам занимающимся продажей данных веществ, грозит штраф до двадцати тысяч рублей. Юридическим и должностным лицам сумма взыскания может составить 150000 и 50000 рублей соответственно.
Кроме того, наказание грозит и тем, кто продает снюс и насвай несовершеннолетним детям. Должностные лица за нарушение данного закона выплатят штраф в размере 70 тыс. рублей, юридические - 300 тыс. рублей.
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