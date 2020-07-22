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Рафаэль Мустафин возглавил отдел ГИБДД в Бурзянском районе

Рафаэль Мустафин возглавил отдел ГИБДД в Бурзянском районе

Бурзянский район | 22 июл 2020 | 17:53

Главный госавтоинспектор Республики Башкоростан  Динар Гильмутдинов сегодня в соцсетях сообщил о новом кадровом назначении.



В Бурзянском районе сменился руководитель отдела ГИБДД. Новую должность получил Рафаэль Мустафин, старший лейтенант полиции.

«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана», – прокомментировал назначение глава ГИБДД.

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Свою службу Мустафин начал в 2006 году в уфимском городском полку ДПС.  С 2016 года в отделении ГИБДД ОМВД России по Бурзянскому проработал на должностях инспектора ДПС и старшего инспектора ДПС.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Динара Гильмутдинова

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