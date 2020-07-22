Рафаэль Мустафин возглавил отдел ГИБДД в Бурзянском районе
Бурзянский район | 22 июл 2020 | 17:53
Главный госавтоинспектор Республики Башкоростан Динар Гильмутдинов сегодня в соцсетях сообщил о новом кадровом назначении.
В Бурзянском районе сменился руководитель отдела ГИБДД. Новую должность получил Рафаэль Мустафин, старший лейтенант полиции.
«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана», – прокомментировал назначение глава ГИБДД.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: со страницы Динара Гильмутдинова
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