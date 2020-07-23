В Башкирии ввели штрафы за курение кальяна в парках и остановках

| 23 июл 2020 | 11:34

С сегодняшнего дня на территории Башкирии начал действовать еще один закон. Он касается запрета на курение кальяна в парках и на остановках. Нарушение требований законодательства влечет наложение штрафа в размере 500 рублей и 1 тыс. рублей - за повторное.







Кальяны нельзя будет использовать на парковках и набережных, а также в иных общественных местах.



До настоящего времени федеральным законом не ограничивалось использование кальянов, а табакокурение запрещалось на автомобильных заправках, возле санаториев и больниц, рядом со школами, спортплощадками и тому подобное.

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Фото: pixabay

В республике был расширен список мест свободных от дыма. Кроме скверов и парков, в Башкирии запрещается курить на пешеходных переходах (наземных и подземных), спортплощадках, в местах где проходят культурно-массовые мероприятия, зонах отдыха.