В Башкирии ввели штрафы за курение кальяна в парках и остановках
| 23 июл 2020 | 11:34
С сегодняшнего дня на территории Башкирии начал действовать еще один закон. Он касается запрета на курение кальяна в парках и на остановках. Нарушение требований законодательства влечет наложение штрафа в размере 500 рублей и 1 тыс. рублей - за повторное.
Кальяны нельзя будет использовать на парковках и набережных, а также в иных общественных местах.
До настоящего времени федеральным законом не ограничивалось использование кальянов, а табакокурение запрещалось на автомобильных заправках, возле санаториев и больниц, рядом со школами, спортплощадками и тому подобное.
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Фото: pixabay
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