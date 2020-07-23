В Башкирии Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование на УМПО

Эпидемиологическое расследование начато на УМПО. В ходе него будут выяснены причины распространения коронавируса среди сотрудников завода. Об этом рассказали в издании «Коммерсант» ссылаясь на Роспотребнадзор Башкирии.
Уже известно, что в период с 23 марта и по 22 июля текущего года у 182 специалистов предприятия был выявлен коронавирус, из них шестьдесят работников выздоровели, 110 лечатся на дому, 12 - находится в больнице.
В Роспотребнадзоре усмотрели на предприятии признаки нарушения Административного кодекса в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения опасного заболевания.
Данная статья предусматривает следующее наказание в виде штрафов: для должностных лиц - 50-150 тыс. рублей, для юрлиц - 200-500 тыс. рублей. Помимо этого, может быть приостановлена деятельность предприятия на срок до 3 месяцев. Читать дальше...