Молодой житель Межгорья получил тюремный срок за участие в террористической организации
| 23 июл 2020 | 15:46
Пресс-служба следственного комитета Башкортостана распространила информацию, что 18-летний молодой человек из Межгорья получит 5,5 лет тюрьмы за участие в организации террористического характера.
Правоохранители считают, что он стал членом террористической организации весной 2019 года и в подтверждение этого принял присягу, записав процесс на видео. Он также уговаривал сделать это 4 своих знакомых и стать членами запрещенного сообщества. Сам обвиняемый рассказал, что все это было шуткой и он ни в чем не виноват.
Фото: из открытых источников
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