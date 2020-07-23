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Молодой житель Межгорья получил тюремный срок за участие в террористической организации

Молодой житель Межгорья получил тюремный срок за участие в террористической организации

| 23 июл 2020 | 15:46

Пресс-служба следственного комитета Башкортостана распространила информацию, что 18-летний молодой человек из Межгорья получит 5,5 лет тюрьмы за участие в организации террористического характера.



Правоохранители считают, что он стал членом террористической организации весной 2019 года и в подтверждение этого принял присягу, записав процесс на видео. Он также уговаривал сделать это 4 своих знакомых и стать членами запрещенного сообщества. Сам обвиняемый рассказал, что все это было шуткой и он ни в чем не виноват.

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Но суд не принял во внимание его пояснения и избрал ему упомянутую меру пресечения в колонии общего режима.

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Фото: из открытых источников

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