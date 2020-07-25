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Какие нововведения в законодательстве ждут россиян в августе 2020 года

Какие нововведения в законодательстве ждут россиян в августе 2020 года

| 25 июл 2020 | 20:07

С 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных новаций. Предлагаем ознакомиться с ними

Сохранение повышенных выплат некоторым гражданам 
В августе продолжат действовать некоторые меры по поддержке населения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, сохранятся повышенные пособия по безработице, а также выплаты семьям, где родители потеряли работу — 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.



Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на обеспечение своевременных выплат безработным до конца лета направят более 13,5 миллиарда рублей.

В августе также будут продлены выплаты надбавок врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Повышение пенсий 
С 1 августа три категории пенсионеров будут получать повышенную пенсию. В частности, вырастут выплаты работающим пенсионерам. Максимальная прибавка составит 279 рублей.

Также россиянам пересчитают размер накопительных пенсий – повышение составит 9,13 процента.

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Повышение выплат на 7,99 процента получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений.

Важно, что подавать какие-либо заявления от пенсионера не нужно: перерасчет будет выполнен автоматически.

Рост цен на газ 
С 1 августа стоимость природного газа для россиян вырастет на три процента. Первоначально планировалось повысить оптовые цены на газ еще с 1 июля. Однако затем Антимонопольная служба предложила заморозить индексацию из-за пандемии коронавируса.

Сокращение числа строительных ГОСТов 
С 1 августа вступает в силу новый перечень стандартов и правил в строительстве. В результате, общее число требований уменьшилось на 30 процентов. Так, на данный момент к сооружениям на стадии проектирования предъявляется более десяти тысяч требований, с 1 августа их станется только семь тысяч.

Новости для автолюбителей 
В России расширяют тарифный коридор ОСАГО — новация будет действовать с 24 августа. Для физлиц минимальная и максимальная стоимость полиса изменится на десять процентов (минимальная базовая ставка полиса упадет с 2 746 до 2471 рубля, а максимальная ставка повысится с 4942 до 5436 рублей). Для компаний тарифный коридор расширяется на 20 процентов, а для автомобилей такси — на 30 процентов.


Возобновление международного авиасообщения 
С 1 августа в России снимают запрет на международные пассажирские перелеты. Улететь можно будет из воздушных гаваней Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом россияне смогут попасть пока только в три государства.

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Источник: i-gazeta.com

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