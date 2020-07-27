В Башкирии вступил в силу закон о денежных выплатах волонтерам

| 27 июл 2020 | 11:31

В Башкирии в силу вступил закон о денежных выплатах волонтерам. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.







В частности, документ предусматривает компенсации самому добровольцу или его семье, случае возникновения ситуации с риском для его жизни. Так, за вред здоровью волонтеру положена единовременная выплата, если доброволец погиб – пособие получит его семья. Размер выплаты пока не озвучивается – условия, размер и порядок будет определено правительством.

«С введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса волонтерское движение показало себя серьезным инструментом социальной поддержки.Помогая другим людям, волонтеры подвергали опасности свою жизнь и здоровье. Многие из них заразились. В такой ситуации государство должно брать на себя ответственность. Мы продолжим выработку мер защиты волонтеров на республиканском уровне и, вероятно, выйдем с инициативами по расширению мер поддержки участников добровольческого движения на федеральный уровень, — рассказал председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

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