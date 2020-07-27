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В России за нелегальный техосмотр грозит крупный штраф и "уголовка"

В России за нелегальный техосмотр грозит крупный штраф и "уголовка"

| 27 июл 2020 | 20:39

В России с сегодняшнего дня, 27 июля, предусмотрена уголовная ответственность за техосмотр транспортного средства без аккредитации. Об этом пишет "Российская газета". Теперь за нарушение будут штрафовать.



В Минэкономразвития прокомментировали, что это дает возможность снизить количество автомобилей на дорогах, которые не отвечают нормам безопасности, а также поможет добросовестным участникам рынка, которые выполняют требования закона.

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За нелегальный техосмотр могут оштрафовать на 300000 рублей или зарплаты осужденного за 24 месяца. Кроме того, если в суде будет доказан этот факт, то наказание может быть в виде 480 часов обязательных работ или полугодичного ареста.

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