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В Башкирии парковки на муниципальных землях могут стать платными

В Башкирии парковки на муниципальных землях могут стать платными

| 28 июл 2020 | 11:01

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект, который позволит устанавливать плату за парковку на муниципальных или государственных землях. 



«Возможность взимания платы за парковку на территориях, находящихся в ведении республики или муниципалитета, позволит уменьшить транспортную загруженность в районах наибольшей деловой активности. Например, уфимским автомобилистам хорошо известны такие участки улиц, где днем невозможно найти место. Некоторые автовладельцы ставят машину на краю проезжей части на весь рабочий день, фактически используя участок автодороги как персональную стоянку. Это создает неудобство для остальных участников движения», – пояснил позицию парламента Толкачев.

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По его словам, в деловой части города в рабочее время на парковке можно будет находиться бесплатно не менее 20 минут. Для парковок, которые прилегают к объектам образования, спорта, здравоохранения, культуры, время бесплатной парковки составит не менее часа. 


«Право бесплатного пользования платными стоянками в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам. Это минимальное требование. Владелец платной парковки по своему усмотрению сможет предоставить право бесплатного пользования и другим категориям граждан», – объяснил председатель Курултая Башкирии.
По его словам, местных жителей должны уведомить о нововведении за месяц. В сообщении должны быть указаны сумма и порядок оплаты. 

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Источник: gorobzor.ru

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