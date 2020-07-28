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В федеральный розыск объявили жителя Уфы Сергея Кострова, за незаконное обналичивание денег

В федеральный розыск объявили жителя Уфы Сергея Кострова, за незаконное обналичивание денег

| 28 июл 2020 | 11:48

В Башкирии объявлен в федеральный розыск 53-летний Сергей Костров из Уфы, занимавшийся незаконным обналичиваем денег в банках с доходом более 28 миллионов рублей. По сведениям регионального МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ).



Уточняется, что подозреваемый совершал свою деятельность в сотрудничестве с двумя банками Уфы. Причем созданная инфраструктура продолжала свою деятельность даже после отзыва лицензии Центробанком РФ. Для незаконного «обнала» группировка арендовала несколько офисов в городе, в их рядах состояли «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы» из Уфы и Москвы - всего более 15 человек.

«По имеющейся информации, перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7 до 15 процентов. В финансовых операциях использовались счета более 130 подконтрольных юридических лиц, а также банковские карты физических лиц», - рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
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Уточняется, что преступное сообщество неоднократно не возвращало деньги различным хозсубъектам, которые направляли средства на расчетные счета подконтрольных ему предприятий.
«Граждане или юридические лица, которые пострадали от данной незаконной банковской деятельности, могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ с гарантией анонимности», - заверили в ведомстве.


Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просьба позвонить по телефонам: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08 или в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии

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