В федеральный розыск объявили жителя Уфы Сергея Кострова, за незаконное обналичивание денег
| 28 июл 2020 | 11:48
В Башкирии объявлен в федеральный розыск 53-летний Сергей Костров из Уфы, занимавшийся незаконным обналичиваем денег в банках с доходом более 28 миллионов рублей. По сведениям регионального МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ).
Уточняется, что подозреваемый совершал свою деятельность в сотрудничестве с двумя банками Уфы. Причем созданная инфраструктура продолжала свою деятельность даже после отзыва лицензии Центробанком РФ. Для незаконного «обнала» группировка арендовала несколько офисов в городе, в их рядах состояли «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы» из Уфы и Москвы - всего более 15 человек.
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Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просьба позвонить по телефонам: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08 или в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02.
Расследование уголовного дела продолжается.