В Башкирии УМПО оштрафовали за вспышку пневмонии и коронавируса на территории предприятия

Коронавирус в Башкирии | 29 июл 2020 | 17:56

В пресс-службе Калининского районного суда в Уфе сообщили, что в отношении УМПО 27 июля вынесено постановление по делу об административном нарушении. Представителей крупного предприятия признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 ч.2 КоАП РФ.







В суде установлено, что в результате нарушения законодательства на предприятии сформировались очаги внебольничной пневмонии и коронавируса. Пострадали также и работники сторонних организаций, которые осуществляли свою деятельность на территории предприятия.

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