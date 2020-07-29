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В Башкирии УМПО оштрафовали за вспышку пневмонии и коронавируса на территории предприятия

В Башкирии УМПО оштрафовали за вспышку пневмонии и коронавируса на территории предприятия

Коронавирус в Башкирии | 29 июл 2020 | 17:56

В пресс-службе Калининского районного суда в Уфе сообщили, что в отношении УМПО 27 июля вынесено постановление по делу об административном нарушении. Представителей крупного предприятия признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 ч.2 КоАП РФ.



В суде установлено, что в результате нарушения законодательства на предприятии сформировались очаги внебольничной пневмонии и коронавируса. Пострадали также и работники сторонних организаций, которые осуществляли свою деятельность на территории предприятия.

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Судом постановлено о назначении юридическому лицу штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Башкирии начал эпидрасследование на УМПО, где выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

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Источник: gorobzor.ru

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