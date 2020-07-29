В Уфе суд назначил штраф владельцу детского развивающего центра, где на ребенка упал шкаф

Уфа | 29 июл 2020 | 18:41

Доказательства, собранные следственным отделом по Октябрьскому району Уфы СУ СКР по РБ, признаны судом достаточными для назначения меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя.







Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, в мае прошлого года 4-летний мальчик, находясь в детском развивающем центре в микрорайоне «Сипайлово» в Уфе, решил достать игровой набор с верхней полки 2-метрового секционного шкафа. Мальчик стал залезать на него, опершись на нижний выкатной ящик, в результате чего шкаф упал на ребенка и ему сломало ногу.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и компенсировал причиненный вред. Судом ему назначена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа, — добавили в ведомстве.

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Как установлено следствием и судом, владелец центра не обеспечил надлежащее крепление шкафа к стенам, полу или к потолку, закрепив его лишь одним дюбель-гвоздем к боковой стене.