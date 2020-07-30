Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии теперь могут ввести режим ЧС в связи с распространением опасного заболевания

В Башкирии теперь могут ввести режим ЧС в связи с распространением опасного заболевания

В Башкирии теперь могут ввести режим ЧС в связи с распространением опасного заболевания

| 30 июл 2020 | 10:31

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что вступил в силу закон, который дает право объявить ЧС в регионе по еще одному основанию. 



«Мы расширили понятие «чрезвычайная ситуация». Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики», –  пояснил председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.

В Башкирии парковки на муниципальных землях могут стать платными

Читайте также:

В Башкирии парковки на муниципальных землях могут стать платными
По его словам, изменение в закон было принято, чтобы в будущем успеть оперативно реагировать на биологические угрозы. Он отметил, что во время пандемии коронавируса приходилось действовать по ситуации, так как в законе не было предусмотрено ничего на случай возникновения эпидемии такого масштаба.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

Читайте также

В Башкирии вступил в силу закон о денежных выплатах волонтерам
Человек и закон
В Башкирии вступил в силу закон о денежных выплатах волонтерам
В Башкирии примут закон о борьбе с хищением бюджетных средств
Политика
В Башкирии примут закон о борьбе с хищением бюджетных средств
В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности
Политика
В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности
Депутатов Башкирии проверят на коронавирусную инфекцию
Здравоохранение
Депутатов Башкирии проверят на коронавирусную инфекцию
В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски
Политика
В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски
В Башкирии избирательные участки будут работать до 22.00
Политика
В Башкирии избирательные участки будут работать до 22.00
Руководителям администраций районов Башкирии доверили гостайны
Политика
Руководителям администраций районов Башкирии доверили гостайны
В Башкирии вступил в силу закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров
Общество
В Башкирии вступил в силу закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: