В Башкирии теперь могут ввести режим ЧС в связи с распространением опасного заболевания

| 30 июл 2020 | 10:31

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что вступил в силу закон, который дает право объявить ЧС в регионе по еще одному основанию.







«Мы расширили понятие «чрезвычайная ситуация». Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики», – пояснил председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.

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Фото: pixabay

По его словам, изменение в закон было принято, чтобы в будущем успеть оперативно реагировать на биологические угрозы. Он отметил, что во время пандемии коронавируса приходилось действовать по ситуации, так как в законе не было предусмотрено ничего на случай возникновения эпидемии такого масштаба.