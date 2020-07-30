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В России коллекторам запретят беспокоить родственников должника

В России коллекторам запретят беспокоить родственников должника

| 30 июл 2020 | 12:38

Коллекторам запретят донимать родственников, соседей и друзей должника телефонными звонками и частыми визитами. Соответствующий документ одобрило правительство РФ.



В документе уточняется, что звонки возможны только с письменного разрешения близких должника. Разработчики закона — депутаты Госдумы — обратили внимание на правовую коллизию, согласно которой, должнику нельзя звонить ночью и более трех раз в неделю, однако коллекторы беспрепятственно могут набирать номер родственников несколько раз в день, пишет «Российская газета».

«Любое общение сотрудников банков и коллекторских организаций с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников», — уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он отметил, что близкие должны определять, желают ли они общаться по данному поводу с представителями финансовых организаций, ведь никаких обязательств у них нет. Юрист уточнил, что в любой момент родственники и знакомые могут отозвать свое согласие и перестать общаться с коллекторами или сотрудниками банка.
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В данный момент Минюст разрабатывает положения, что все переговоры по долгам должны записываться автоматически. По данным Федеральной службы судебных приставов в прошлом году суды рассмотрели почти 2,5 тысячи дел об административных правонарушениях за нарушения процедуры взыскания просроченной задолженности. Общая сумма штрафа виновных составила более 114 млн рублей.
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Источник: ura.news

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