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В Башкирии перенесли судебное заседание над Луизой Хайруллиной из Салавата

В Башкирии перенесли судебное заседание над Луизой Хайруллиной из Салавата

Салават | 30 июл 2020 | 13:27

Судебное заседание по громкому уголовному делу о хищении суммы свыше 20 млн из банка кассиром Луизой Хайруллиной, который должен был пройти в Салавате 5 августа, перенесли.



Как стало известно «Вестям», подсудимую не успевают привезти в суд из СИЗО в Уфе, где она сейчас находится. Дата заседания, в котором примет участие и супруг Луизы Марат Хайруллин, находящийся сейчас под домашним арестом, будет объявлена позже.

Напомним, в конце мая 2019 года кассир банка в Салавате Луиза Хайруллина вышла из отделения после рабочей смены, отпросившись пораньше, и, по версии следствия, прихватила с собой более 23 млн рублей в разной валюте. Пропали также ее муж и двое несовершеннолетних дочерей. Семью объявили в федеральный розыск.

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Более 2 месяцев от Хайруллиных не было никаких вестей. Первая зацепка у следователей появилась лишь тогда, когда в гараже нашелся автомобиль Луизы с постельными принадлежностями внутри. В начале июля семью задержали на съемной квартире в Казани.

Луизу Хайруллину арестовали за присвоение или растрату. Ее супруга задержали как возможного соучастника и возбудили против него дело о краже, но отпустили под домашний арест.

1 ноября суд оставил Луизу Хайруллину под стражей. В тот же день стало известно, что женщина признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.

25 ноября Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил арест кассирше из Салавата Луизе Хайруллиной, также арест продлен ее мужу Марату Хайруллину.


Ранее сообщалось, что Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Луизе Хайруллиной предъявили обвинение за совершение преступления, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Кроме того, ее супруг также привлечен к уголовной ответственности за использование служебного положения.
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Источник: gtrk.tv
Фото: соцсети

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