В Башкирии перенесли судебное заседание над Луизой Хайруллиной из Салавата

Салават | 30 июл 2020 | 13:27

Судебное заседание по громкому уголовному делу о хищении суммы свыше 20 млн из банка кассиром Луизой Хайруллиной, который должен был пройти в Салавате 5 августа, перенесли.







Как стало известно «Вестям», подсудимую не успевают привезти в суд из СИЗО в Уфе, где она сейчас находится. Дата заседания, в котором примет участие и супруг Луизы Марат Хайруллин, находящийся сейчас под домашним арестом, будет объявлена позже.



Напомним, в конце мая 2019 года кассир банка в Салавате Луиза Хайруллина вышла из отделения после рабочей смены, отпросившись пораньше, и, по версии следствия, прихватила с собой более 23 млн рублей в разной валюте. Пропали также ее муж и двое несовершеннолетних дочерей. Семью объявили в федеральный розыск.









Ранее сообщалось, что Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Луизе Хайруллиной предъявили обвинение за совершение преступления, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Кроме того, ее супруг также привлечен к уголовной ответственности за использование служебного положения.

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Фото: соцсети