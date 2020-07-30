В России изменятся правила медосмотра водителей

| 30 июл 2020 | 21:44

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.







Поменять правила получения водительской медсправки хотели еще в прошлом году. В качестве основных нововведений планировались дополнительные обследования, чтобы не допустить до руля, в том числе, людей, склонных к алкоголизму, и наркоманов. Это изрядно повышало стоимость медосмотра. Повышение стоимости и сложности шоферской медкомиссии вызвало переполох в автодорожном сообществе.

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В результате решено, что сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все водители и кандидаты в водители, а только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания.Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, сообщает РИА Новости.