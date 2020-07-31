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В Туймазах будут судить женщину, выбросившую своего ребенка на помойку

В Туймазах будут судить женщину, выбросившую своего ребенка на помойку

Туймазинский район | 31 июл 2020 | 12:33

Следственный комитет Башкирии сообщил, что в Туймазах перед судом за покушение на убийство своего новорожденного младенца предстанет 36-летняя Алия Г. Женщину обвиняют в покушении на убийство ребенка (ст. 30 – ст. 106 УК РФ).



Напомним, страшную находку обнаружил местный дворник около 7:00 утра 14 мая. В тот день женщина родила малыша, находясь в гостях у знакомого, завернула мальчика в простыни и выбросила. Прибывшие на место инцидента полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее.

В Следственном комитете сообщили, что мальчика обнаружил местный житель, который и обратился в правоохранительные органы. Ребенка госпитализировали в больницу и спасли ему жизнь. В мусорке младенец провел семь часов.

Стало известно о судьбе младенца из Туймазов, выброшенного на помойку

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Стало известно о судьбе младенца из Туймазов, выброшенного на помойку
Свою вину в преступлении обвиняемая признала, дело сейчас направлено в межрайонный суд. В настоящее время дети находятся под временной опекой отца.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео

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