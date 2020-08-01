В Куюргазинском районе завели уголовное дело на чиновников, которые заселили сирот в некачественные квартиры

Куюргазинский район | 01 авг 2020 | 09:36

В Куюргазинском районе Башкирии прокуратура проверила и установила, что детям-сиротам предоставили некачественное жилье. 14 квартир в доме в селе Ермолаево оказались не пригодны для проживания.







Выяснилось, что все они имеют серьезные недостатки. В частности, при реконструкции здания не соблюдены требования проектной документации, не работает система вытяжной вентиляции, на фасаде дома нет утеплителя, а на окнах установлены только однокамерные стеклопакеты. В итоге строительные дефекты были признаны экспертами недопустимыми.



Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства.

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Добавим, на покупку некачественных квартир для детей-сирот администрация Куюргазинского района потратила 11,5 млн рублей.