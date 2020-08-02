В Салавате врач горбольницы Дамир Атласов попался на взятке на сумму более 1 млн рублей
Салават | 02 авг 2020 | 10:50
Вопиющее преступление расследуют в следственном комитете Башкирии - врача городской больницы Салавата Дамира Атласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Эскулап получил от предпринимателя, торгующего медицинскими изделиями, 1 млн 250 тысяч рублей в разгар коронавирусной пандемии.
За эти деньги медик обещал коммерсанту покровительство и беспрепятственный сбыт его продукции. Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции башкирского МВД взяли Дамира Атласова с поличным 22 апреля этого года, в момент, когда предприимчивый врач получил первую часть от затребованной взятки - 600 тысяч рублей. В это время вся республика находилась на самоизоляции, а коллеги г-на Атласова мужественно сражались с неведанной ранее инфекцией. Но, получается, не все медики вышли на передовую, были среди них и те, кто в это тяжелое для медицины и общества время преследовал свои интересы. Тем не менее, суд весьма лояльно отнесся к взяточнику в белом халате, и сегодня лекарь, обвиняемый в особо тяжком коррупционном преступлении, находится под домашним арестом.
Но сегодня, по слухам, коллеги Дамира Атласова решили заставить бизнесмена отказаться от своих показаний. В городской больнице Салавата предпринимателю угрожают расторгнуть контракт, выигранный законным образом на торгах, а также отказываются принимать поставляемую им продукцию медицинского назначения.
Не менее любопытно, что как только врач стал фигурантом уголовного дела, он, как говорят, избавился от двух элитных автомобилей «БМВ» и «Ленд-Ровер», а также двух квартир в Салавате, переписав их на доверенных людей. Общественность полагает, что нейрохирург не впервые участвует в больничных коррупционных схемах. И, возможно, коллеги Дамира Атласова делают все, чтобы снять с врача обвинение, потому что сами были участниками таких «сделок»?
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