В Салавате врач горбольницы Дамир Атласов попался на взятке на сумму более 1 млн рублей

Салават | 02 авг 2020 | 10:50

Вопиющее преступление расследуют в следственном комитете Башкирии - врача городской больницы Салавата Дамира Атласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Эскулап получил от предпринимателя, торгующего медицинскими изделиями, 1 млн 250 тысяч рублей в разгар коронавирусной пандемии.







За эти деньги медик обещал коммерсанту покровительство и беспрепятственный сбыт его продукции. Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции башкирского МВД взяли Дамира Атласова с поличным 22 апреля этого года, в момент, когда предприимчивый врач получил первую часть от затребованной взятки - 600 тысяч рублей. В это время вся республика находилась на самоизоляции, а коллеги г-на Атласова мужественно сражались с неведанной ранее инфекцией. Но, получается, не все медики вышли на передовую, были среди них и те, кто в это тяжелое для медицины и общества время преследовал свои интересы. Тем не менее, суд весьма лояльно отнесся к взяточнику в белом халате, и сегодня лекарь, обвиняемый в особо тяжком коррупционном преступлении, находится под домашним арестом.









Интересно, что бизнесмен, у которого вымогали огромную взятку, пришел в больницу не просто так, а выиграл тендер на поставку изделий медицинского назначения на сумму в два млн рублей. Но при этом, по версии следствия, г-н Атласов настоял, что ему, за лоббирование интересов предпринимателя, полагается половина от выигранного тендера. Коммерсант, не поняв такой наглости, написал заявление в правоохранительные органы, а мздоимца поймали.Но сегодня, по слухам, коллеги Дамира Атласова решили заставить бизнесмена отказаться от своих показаний. В городской больнице Салавата предпринимателю угрожают расторгнуть контракт, выигранный законным образом на торгах, а также отказываются принимать поставляемую им продукцию медицинского назначения.

Не менее любопытно, что как только врач стал фигурантом уголовного дела, он, как говорят, избавился от двух элитных автомобилей «БМВ» и «Ленд-Ровер», а также двух квартир в Салавате, переписав их на доверенных людей. Общественность полагает, что нейрохирург не впервые участвует в больничных коррупционных схемах. И, возможно, коллеги Дамира Атласова делают все, чтобы снять с врача обвинение, потому что сами были участниками таких «сделок»?

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