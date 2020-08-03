В Башкирии начали действовать штрафы за грязные колеса

| 03 авг 2020 | 09:54

Вступил в силу принятый депутатами Госсобрания – Курултая РБ Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», которым установлен ряд новых штрафов за правонарушения в сфере благоустройства. Одна из ключевых новаций – введение ответственности за загрязнение территории в результате эксплуатации и ремонта автомобилей.







– Норма касается в первую очередь грузовиков, – прокомментировал Константин Толкачев. – Нередко можно наблюдать, как из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся на дорогу мусор, песок, цемент. Также имеют место случаи, когда машины выезжают со строек с немытыми колесами, растаскивают грязь по улицам. Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах. Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов.









Штраф за загрязнение улиц в процессе эксплуатации автомобилей установлен от 500 до одной тысячи рублей для граждан, от четырех тысяч до семи тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей для юридических лиц.Этим же законопроектом вводится ответственность за нарушение правил благоустройства, повлекшее подтопление, обледенение территорий общего пользования, нарушение установленных муниципалитетами дополнительных требований к детским и спортивным площадкам. Добавляется ответственность за не очищенные своевременно от наледи и снежных заносов входные группы, пандусы, ступени, если снег и лед мешают пешеходам, машинам, создают опасность для их движения.

– Закон усиливает правила благоустройства городов и районов нашей республики, – сказал Константин Толкачев. – Чтобы они эффективно работали, необходима ответственность за их нарушение и механизм привлечения к такой ответственности. Это положительно скажется на эстетике и экологии населенных пунктов республики.

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Фото: скриншот видео