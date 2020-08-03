В Башкирии начали действовать штрафы за грязные колеса
| 03 авг 2020 | 09:54
Вступил в силу принятый депутатами Госсобрания – Курултая РБ Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», которым установлен ряд новых штрафов за правонарушения в сфере благоустройства. Одна из ключевых новаций – введение ответственности за загрязнение территории в результате эксплуатации и ремонта автомобилей.
– Норма касается в первую очередь грузовиков, – прокомментировал Константин Толкачев. – Нередко можно наблюдать, как из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся на дорогу мусор, песок, цемент. Также имеют место случаи, когда машины выезжают со строек с немытыми колесами, растаскивают грязь по улицам. Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах. Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов.
Этим же законопроектом вводится ответственность за нарушение правил благоустройства, повлекшее подтопление, обледенение территорий общего пользования, нарушение установленных муниципалитетами дополнительных требований к детским и спортивным площадкам. Добавляется ответственность за не очищенные своевременно от наледи и снежных заносов входные группы, пандусы, ступени, если снег и лед мешают пешеходам, машинам, создают опасность для их движения.
– Закон усиливает правила благоустройства городов и районов нашей республики, – сказал Константин Толкачев. – Чтобы они эффективно работали, необходима ответственность за их нарушение и механизм привлечения к такой ответственности. Это положительно скажется на эстетике и экологии населенных пунктов республики.
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