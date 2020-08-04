В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

| 04 авг 2020 | 09:20

Сегодня в России вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.



В частности, для транспорта с нестандартным местом крепления будут доступны новые номера — речь идет об американских и праворульных японских машинах.







Знаки получат мотоциклы дипломатических и консульских представительств, а для остальных байков будут уменьшены габаритные размеры.



Отдельные регистрационные знаки получат внедорожные мототранспортные средства, включая снегоболотоходы и мотовездеходы.

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Также специальные номера появятся у мопедов и ретроавтомобилей.