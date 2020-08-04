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В Башкирии осудили виновного в возникновении очага коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова

В Башкирии осудили виновного в возникновении очага коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова

Коронавирус в Башкирии | 04 авг 2020 | 18:18 Октябрьский районный суд Уфы признал виновной в возникновении очага коронавирусной инфекции в Республиканской клинической больнице имени Куватова врача-эпидемиолога Светлану Рушанову. Женщине предстоит выплатить 50 тысяч рублей административного штрафа.


Правонарушение Светланы Рушановой выявили после эпидрасследования, инициированного Роспотребнадзором после обращений персонала РКБ. Отмечается, что специалист нарушила «требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

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Напомним, ранее сообщалось, что 6 апреля в РКБ имени Куватова был выявлен очаг COVID-19. В медицинском учреждении в апреле произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. Бывший главврач больницы Эльза Сыртланова утверждала, что не знала о массовых заражениях COVID-19. Женщина уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова по собственному желанию в середине мая. Позже, 26 июня, во время празднования Дня медика она получила из рук главы Башкирии Радия Хабирова почетную грамоту.
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Источник: gorobzor.ru

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