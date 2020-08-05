В Кушнаренковском районе директора предприятия ЖКХ обвиняют в служебном подлоге

Кушнаренковский район | 05 авг 2020 | 10:36

40-летний директор предприятия «Кушнаренковское ЖКХ» стал фигурантом дела о служебном подлоге и растрате чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием служебного положения.







В феврале 2014 году руководитель предприятия фиктивно устроил двух человек на должность слесаря аварийно-восстановительных работ. На самом деле новым сотрудникам он сказал, что они будут охранять рыболовную базу на озере Каряка. С 2012 года она была оформлена на его мать, но фактически принадлежала ему. Директор утверждал табели учета рабочего времени с ложными данными – один мужчина «проработал» так до августа 2014 года, а второй – до мая 2016.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как сообщила пресс-служба следкома Башкирии, предприятие понесло ущерб на сумму больше 300 тысяч рублей. Фигурант дела своей вины не признал, однако материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже направлены в суд. На имущество организации, учредителем котором является его мать, наложен арест.