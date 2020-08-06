Двух медиков перинатального центра в Башкирии оштрафовали за распространение коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 06 авг 2020 | 22:48

В Башкирии за распространение COVID-19 в республиканском перинатальном центре оштрафованы врач-эпидемиолог и главная медсестра медучреждения.







Как сообщает Кировский районный суд Уфы, врачу-эпидемиологу Дмитрию Кочеткову вменено нарушение санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В центре не была организована госпитализация пациента с подтвержденным диагнозом Сovid-19 в стационар инфекционного профиля. При выписывании пациентов из медучреждения в выписных эпикризах не был указан установленный контакт с больными с коронавирусом. Кроме того, работник вовремя не проинформировал Роспотребнадзор о выявленном случае заболевания, не исключающего новую Сovid. С учетом признания вины, несоразмерности санкции последствиям правонарушения, обстоятельствами, медику назначено административное наказание ниже низшего предела — в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.









Также за нарушение санитарных норм наказана главная медсестра перинатального центра Мусабирова.По информации суда, часть медперсонала не носила маски на работе. Кроме того, не были учтены контактные с больными новой коронавирусной инфекцией, не соблюдались требования к профилактике внутрибольничной инфекции в акушерских стационарах, не проводилась в полном объеме камерная дезинфекция постельных принадлежностей. Все эти нарушения санитарных правил представляли угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, говорится в сообщении ведомства. Данная сотрудница РПЦ также оштрафована на 25 тысяч рублей.

Ранее решением суда, такому же административному наказанию в виде штрафов были подвергнуты медики 21-й уфимской больницы и врач-эпидемиолог Республиканской клинической больницы им.Куватова.





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Фото: vademec.ru