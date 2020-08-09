Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России автомобилистов ждут важные изменения осенью

В России автомобилистов ждут важные изменения осенью

В России автомобилистов ждут важные изменения осенью

| 09 авг 2020 | 14:54

Несколько важных нововведений для автовладельцев начнут действовать уже в сентябре. Как изменится жизнь российских автолюбителей, сообщает autonews.

Осенью обязательной станет фотофиксация автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Будут фиксироваться координаты транспортного средства — они должны совпадать с координатами пункта ТО. Если владелец не предоставил свое авто на техосмотр, или у него поддельная диагностическая карта, то придется заплатить штраф — 2000 рублей.



Кстати, 30 сентября обязательное прохождение техосмотра возобновляется. Напомним, из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса автовладельцы получили возможность оформлять ОСАГО без техосмотра. Соответствующий закон в мае подписал Владимир Путин.

В основных документах — паспорте технического средства и свидетельстве о регистрации теперь будет указано больше информации.
В этих документах появятся данные о мощности движка и сроке государственной регистрации (это в том случае, если машина была поставлена на учет на ограниченное время).

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера | видео

Читайте также:

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера | видео
В ПТС будет указываться номер установленного устройства ЭРА-ГЛОНАСС, сведения о наличии таможенных ограничений и наличии маркировок, дате первой регистрации автомобиля. СТС будет включать данные о сроке регистрации, если на нее наложены какие-либо ограничения.

Госавтоинспекторы уже осенью начнут применять некоторые новые приборы. Так, они смогут измерять остаточный протектор шин и диагностировать тормозные системы и рулевое управление.

С помощью дымометров они будут контролировать выхлоп дизельных двигателей.

А в конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Тарифный коридор базовой ставки увеличивается на 10 процентов. Таким образом, границы коридора расширяются до 30 процентов в обе стороны. Размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 рублей, соответственно.


Также будет возможность рассчитать для водителя индивидуальный тариф ОСАГО с учетом многих факторов, как-то: наличие грубых нарушений правил дорожного движения, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей у водителя и так далее.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: