В России автомобилистов ждут важные изменения осенью
| 09 авг 2020 | 14:54
Несколько важных нововведений для автовладельцев начнут действовать уже в сентябре. Как изменится жизнь российских автолюбителей, сообщает autonews.
Осенью обязательной станет фотофиксация автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Будут фиксироваться координаты транспортного средства — они должны совпадать с координатами пункта ТО. Если владелец не предоставил свое авто на техосмотр, или у него поддельная диагностическая карта, то придется заплатить штраф — 2000 рублей.
Кстати, 30 сентября обязательное прохождение техосмотра возобновляется. Напомним, из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса автовладельцы получили возможность оформлять ОСАГО без техосмотра. Соответствующий закон в мае подписал Владимир Путин.
В основных документах — паспорте технического средства и свидетельстве о регистрации теперь будет указано больше информации.
В этих документах появятся данные о мощности движка и сроке государственной регистрации (это в том случае, если машина была поставлена на учет на ограниченное время).
Госавтоинспекторы уже осенью начнут применять некоторые новые приборы. Так, они смогут измерять остаточный протектор шин и диагностировать тормозные системы и рулевое управление.
С помощью дымометров они будут контролировать выхлоп дизельных двигателей.
А в конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Тарифный коридор базовой ставки увеличивается на 10 процентов. Таким образом, границы коридора расширяются до 30 процентов в обе стороны. Размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 рублей, соответственно.
Также будет возможность рассчитать для водителя индивидуальный тариф ОСАГО с учетом многих факторов, как-то: наличие грубых нарушений правил дорожного движения, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей у водителя и так далее.
Читать дальше...