В России автомобилистов ждут важные изменения осенью

| 09 авг 2020 | 14:54

Несколько важных нововведений для автовладельцев начнут действовать уже в сентябре. Как изменится жизнь российских автолюбителей, сообщает autonews.



Осенью обязательной станет фотофиксация автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Будут фиксироваться координаты транспортного средства — они должны совпадать с координатами пункта ТО. Если владелец не предоставил свое авто на техосмотр, или у него поддельная диагностическая карта, то придется заплатить штраф — 2000 рублей.







Кстати, 30 сентября обязательное прохождение техосмотра возобновляется. Напомним, из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса автовладельцы получили возможность оформлять ОСАГО без техосмотра. Соответствующий закон в мае подписал Владимир Путин.



В основных документах — паспорте технического средства и свидетельстве о регистрации теперь будет указано больше информации.

В этих документах появятся данные о мощности движка и сроке государственной регистрации (это в том случае, если машина была поставлена на учет на ограниченное время).









В ПТС будет указываться номер установленного устройства ЭРА-ГЛОНАСС, сведения о наличии таможенных ограничений и наличии маркировок, дате первой регистрации автомобиля. СТС будет включать данные о сроке регистрации, если на нее наложены какие-либо ограничения.Госавтоинспекторы уже осенью начнут применять некоторые новые приборы. Так, они смогут измерять остаточный протектор шин и диагностировать тормозные системы и рулевое управление.С помощью дымометров они будут контролировать выхлоп дизельных двигателей.А в конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Тарифный коридор базовой ставки увеличивается на 10 процентов. Таким образом, границы коридора расширяются до 30 процентов в обе стороны. Размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 рублей, соответственно.

Также будет возможность рассчитать для водителя индивидуальный тариф ОСАГО с учетом многих факторов, как-то: наличие грубых нарушений правил дорожного движения, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей у водителя и так далее.

Читать дальше...





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram