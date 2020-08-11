В Уфе главврача больницы скорой помощи № 22 оштрафовали за вспышку коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 11 авг 2020 | 16:56

Главный врач больницы скорой помощи №22 Аяз Камалов в Уфе заплатит штраф за возникновение вспышки в стенах медицинского учреждения. Такое постановление вынес Кировский районный суд города. Напомним, это уже пятый случай денежного наказания за очаг COVID-19 в уфимских больницах.







Отмечается, что медик нарушил санитарные правила. Так, в больнице не использовались медицинские маски, не проводилось обследование персонала на предмет заражения коронавирусом.



Руководителя медицинского учреждения признали виновным и назначили денежный штраф в размере 25 тысяч рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что такое же наказание по административной статье получили заместители главврача городской больницы №21 Марат Шарафутдинов и Людмила Кокина, эпидемиолог перинатального центра Дмитрий Кочетков, а также эпидемиолог скандально известной РКБ имени Куватова Светлана Рушанова.