Луиза Хайруллина за время пребывания в СИЗО похудела на 13 килограмм

Салават | 12 авг 2020 | 17:51

В Салаватском городском суде сегодня рассматривают дело Луизы Хайруллиной. Скандальная история прогремела на всю страну прошлым летом.



Напомним, Луиза Хайруллина, кассир одного из крупных банков, в один день исчезла вместе со своими детьми. Вместе с собой она унесла в общей сложности более 25 миллионов рублей. Именно такую сумму женщина вывела со счетов за последний год.







В ходе следствия выяснилось, что женщина делала это ради мужа: он был игроман, ему постоянно нужны были денежные средства, чтобы покрыть долги. Женщину спустя месяц задержали в Казани, где она пыталась скрыться от следствия, сняв квартиру.

- Я похудела на 13 килограмм где-то. Конечно, сожалею очень о том, что произошло. Я не знаю, на какой приговор рассчитывать. Хочу, чтобы рассматривали в особом порядке, чтобы срок поменьше был.

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Журналисты, присутствующие на заседании, отметили, что Хайруллина выглядит иначе. Все сошлись на мнении, что спустя год она выглядит намного моложе. Как оказалось, причина этому - резкое похудение. Несмотря на изоляцию от общества, обвиняемой удалось значительно сбросить вес.Однако в процессе заседания судья решил не рассматривать дело в особом порядке. Причина простая: общая сумма ущерба слишком большая и тянет на тяжкое преступление с точки зрения закона. В особом порядке рассматриваются лишь преступления легкой и средней степени тяжести.