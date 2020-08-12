Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Луиза Хайруллина за время пребывания в СИЗО похудела на 13 килограмм

Луиза Хайруллина за время пребывания в СИЗО похудела на 13 килограмм

Луиза Хайруллина за время пребывания в СИЗО похудела на 13 килограмм

Салават | 12 авг 2020 | 17:51

В Салаватском городском суде сегодня рассматривают дело Луизы Хайруллиной. Скандальная история прогремела на всю страну прошлым летом.

Напомним, Луиза Хайруллина, кассир одного из крупных банков, в один день исчезла вместе со своими детьми. Вместе с собой она унесла в общей сложности более 25 миллионов рублей. Именно такую сумму женщина вывела со счетов за последний год.



В ходе следствия выяснилось, что женщина делала это ради мужа: он был игроман, ему постоянно нужны были денежные средства, чтобы покрыть долги. Женщину спустя месяц задержали в Казани, где она пыталась скрыться от следствия, сняв квартиру.


Журналисты, присутствующие на заседании, отметили, что Хайруллина выглядит иначе. Все сошлись на мнении, что спустя год она выглядит намного моложе. Как оказалось, причина этому - резкое похудение. Несмотря на изоляцию от общества, обвиняемой удалось значительно сбросить вес. 
Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф

Читайте также:

Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф
Луиза Хайруллина, обвиняемая:
- Я похудела на 13 килограмм где-то. Конечно, сожалею очень о том, что произошло. Я не знаю, на какой приговор рассчитывать. Хочу, чтобы рассматривали в особом порядке, чтобы срок поменьше был.
Однако в процессе заседания судья решил не рассматривать дело в особом порядке. Причина простая: общая сумма ущерба слишком большая и тянет на тяжкое преступление с точки зрения закона. В особом порядке рассматриваются лишь преступления легкой и средней степени тяжести.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: